CPI vai convocar militares de alta patente para depor

Além do general, outros agentes do GSI também aparecem nas filmagens uniformizados e acompanhando o ministro

Após a divulgação de imagens do circuito interno do Palácio do Planalto mostrarem o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), general Gonçalves Dias, orientando as rotas de saída para os invasores no 8 de janeiro, a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) dos Atos Democráticos decidiu convocar todos os militares de alta patente para prestarem depoimento.

Devem ser convocados os generais Gonçalves Dias, Augusto Heleno e Henrique Dutra. A decisão foi tomada após reunião nos bastidores do plenário. “Somos favoráveis a que todos os três venham depor o quanto antes. Se eles não quiserem vir, pediremos ao STJ para que autorize a convocação deles”, disse o presidente da mesa, deputado distrital Chico Vigilante (PT), em nota.

Golçalves Dias participou do esquema de segurança do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Além do general, outros agentes do GSI também aparecem nas filmagens uniformizados e acompanhando o ministro.

Nas imagens, é possível ver que nenhum dos homens aborda ou detém os manifestantes. Em outro momento, um dos agentes faz um gesto de positivo e cumprimenta os depredadores. “É preciso ser verificado, também, se aquele bando de baderneiros que estavam lá dentro estão presos, por isso serão convocados os três generais e está sendo tomada a decisão”, finaliza Vigilante.

Na data, um grupo de contrários ao governo Lula invadiu e destruiu as sedes do Supremo Tribunal Federal (STF) e Congresso Nacional e o Palácio do Planalto.

Em nota, o GSI disse que “as imagens mostram a atuação dos agentes de segurança que foi, em um primeiro momento, no sentido de evacuar os quarto e terceiro pisos do Palácio do Planalto, concentrando os manifestantes no segundo andar, onde, após aguardar o reforço do pelotão de choque da PMDF, foi possível realizar a prisão dos mesmos”.