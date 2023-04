“A meta é construir 80 mil moradias”, destaca Ibaneis sobre projetos de habitação

De acordo com o emedebista, a gestão já possui terrenos destinados aos projetos habitacionais e estuda novos projetos para a capital federal

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), entregou na manhã de ontem, 640 novas unidades habitacionais no Itapoã Parque, na Quadra 502. No total, o novo bairro vai poder abrigar cerca de 50 mil pessoas, mas até o momento, conta com 2,5 mil habitantes. Durante a solenidade, o chefe do Executivo local destacou a meta da gestão para este mandato, na área de habitação: “Temos a meta de construir 80 mil moradias no DF nesses quatro anos de governo. E aqui no Itapoã Parque estamos construindo uma cidade, porque talvez seja um dos maiores investimentos do país. Uma cidade completa, com asfalto, esgoto, água tratada, energia e queremos levar isso para todas as cidades”.

Em discurso, o governador destacou que as obras na região foram quase perdidas por questões judiciais para liberação de recursos e assinatura de contratos, mas que a equipe trabalhou para que os empecilhos fossem “destravados”. O mandatário ainda explicou que junto às moradias o governo também realiza as obras de infraestrutura para promover conforto e segurança aos cidadãos. “Quem recebe as chaves pode ter certeza que isso foi fruto de muito trabalho. Queremos que tenham qualidade de vida. Todos os empreendimentos que estamos lançando vão nascer com a infraestrutura necessária”, prometeu Ibaneis.

Na oportunidade, o secretário de Desenvolvimento Urbano e Habitação do DF, Marcelo Vaz, lembrou sobre os contratos travados que existiam em 2018 e comemorou que, depois de algumas reuniões, as entregas foram realmente possíveis. “Todas as unidades entregues hoje já têm Habite-se, têm condições de serem registradas e receber o financiamento”, concluiu. Aos presentes, o diretor-presidente da Codhab, Marcelo Fagundes, disse que enxerga na ação de entrega das unidades uma entrega de “sonhos, felicidade e dignidade”. “É uma mudança na vida de cada um que recebe a unidade”, argumentou.

O Itapoã Parque já conta uma unidade de ensino – a qual pode receber cerca de 1,3 mil alunos – mas tem a previsão de chegada de equipamentos públicos de saúde e assistência social, bem como a construção de praças e jardins. O bairro ocupa uma área de 200 hectares – equivalente a 200 campos de futebol – e as residências começaram a ser entregues em 2021. Ainda ontem, o Governo do Distrito Federal (GDF) formalizou a destinação de outros 70 apartamentos no Residencial Horizonte, no Sol Nascente, e mais 44 no Residencial Maria Clara, no Riacho Fundo II.

Desde 2019, quando Ibaneis Rocha assumiu o Buriti, o governo do DF já entregou 5.744 unidades habitacionais. Os recursos para a construção são oriundos do programa do governo federal Minha Casa, Minha Vida, e os apartamentos são financiados e vendidos à população através da Caixa Econômica Federal. No DF, as unidades habitacionais variam entre as de dois ou três quartos, com 46 ou 60 metros quadrados e são distribuídas para as famílias inscritas no programa Morar Bem, da Codhab, que é vinculado ao Minha Casa, Minha Vida. Para participar, é necessário provar a renda familiar mensal entre R$1,8 mil e R$7 mil.

Asfalto chega à quadras do Itapoã

Logo depois, o mandatário assinou a ordem de serviço que deu início às obras de revitalização da Avenida Brasil e de outras seis quadras localizadas na região administrativa do Itapoã. O local passará por pavimentação, drenagem e construção de calçadas com acessibilidade. “Existem seis quadras aqui sem qualidade necessária. Poeira na época de seca e lama na época de chuva. Conseguimos recursos e lançamos hoje a obra de requalificação dessas quadras do Itapoã. E será feita também a construção de um terminal rodoviário, além de um CRAS e um CREAS”, anunciou Ibaneis à imprensa.

As obras contam com um investimento de R$21,5 milhões que serão utilizados para atender 6,7 mil metros de drenagem, 27 mil metros quadrados de calçadas e 29,8 mil metros quadrados de pavimentação, nas quadras 202, 203, 318, 366, 378 e 379. De acordo com o chefe do Executivo, a região ficou “abandonada” por muitos anos e por isso, a gestão se empenha em atender as necessidades da população. O Itapoã já recebeu do GDF a duplicação da DF-250 e ainda este ano, deve ser entregue a reforma da Feira Permanente e da biblioteca local, além da inauguração de mais uma unidade de ensino: a Escola Classe 203.