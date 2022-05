Começa coleta de documentos para regularização de imóveis no Itapoã

Codhab vai realizar visitas em residências, até 10 de junho, para a entrega de Carta Convocatória que encaminha usuários à titulação definitiva dos imóveis

A Companhia de Desenvolvimento Habitacional do DF (Codhab) vai coletar, até 10 de junho, dados e documentos dos moradores do Itapoã visando à titulação definitiva dos imóveis. Na sexta-feira passada (27), funcionários devidamente identificados iniciaram as visitas às casas dos moradores que ainda não providenciaram a documentação.

O objetivo das visitas é a entrega da Carta Convocatória, que contém a lista dos documentos a serem entregues. O morador poderá entregar a documentação na Administração Regional do Itapoã – Quadra 378 A/E 4 Conjunto A – entre 7 de julho e 30 de dezembro, ou encaminhar para o e-mail [email protected]

A ação faz parte do programa Regulariza DF, que tem como meta regularizar mais de 150 mil imóveis até o fim de 2023, com base na Lei n° 986, de 30 de junho de 2021, e na Portaria nº 82, de 7 de outubro de 2021.

*Com informações da Agência Brasília