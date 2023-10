Homem é preso suspeito de esfaquear mulher em Samambaia

O crime ocorreu em uma distribuidora de bebidas

No último domingo, a Polícia Civil do Distrito Federal, por meio da equipe da 26ª Delegacia de Polícia, realizou a prisão em flagrante de um homem de 21 anos acusado de tentativa de feminicídio e ameaça. O crime ocorreu em uma distribuidora de bebidas localizada na QR 207 de Samambaia.

Segundo as investigações, o agressor chegou ao estabelecimento onde a vítima estava com amigos e passou a assediar as mulheres presentes, insistindo em convidar a vítima e uma amiga para sua casa. Diante da recusa das duas mulheres, o agressor foi até sua residência, pegou uma faca utilizada em açougue e retornou ao local armado, proferindo ameaças de morte.

As vítimas tentaram fugir, mas o agressor perseguiu a mulher e desferiu quatro golpes, atingindo-a na cabeça, ombro e tórax. A vítima foi socorrida por populares que acionaram o Corpo de Bombeiros e foi levada ao hospital de Samambaia para atendimento emergencial. Devido à gravidade dos ferimentos, ela foi transferida para o Hospital Regional de Ceilândia, onde passou por cirurgia e permanece internada na UTI médica.

Após intensas diligências, os agentes da Seção de Investigação de Crimes Violentos (Sic Vio) da 26ª DP conseguiram localizar e prender o agressor em via pública da QR 425, escondido nas proximidades de sua residência.