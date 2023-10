Empreender pode ser a verdadeira conexão com a felicidade

Palestra de encerramento do Inova 2023 ressalta liberdade de quem dedica tempo para ter sucesso na vida ou nos negócios

A quinta edição do Sebrae Inova 2023 contou com 30 mil participantes acompanhando os temas mais atuais sobre tecnologia, inovação, conexão e muita experiência de estímulo ao empreendedorismo em projetos para um mundo inteligente e com ações sustentáveis.

O evento ofereceu mais de 120 horas de conteúdo, com 160 palestrantes e foi realizado pelo Sebrae no DF, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, no Distrito Federal.

A diretora superintendente do Sebrae no DF, Rose Rainha, ressaltou que o projeto é sempre planejado visando a importância de construção de uma sociedade conectada e sustentável. Além disso, o evento contribui para desenvolver negócios em um mundo que está em constante evolução.

“O Sebrae Inova 2023 foi realmente grandioso! Com mais de 30 mil participantes, 160 palestrantes e 120 horas de conteúdo, este evento se destacou como um marco inigualável. O Sebrae Inova não é apenas um evento, mas sim um poderoso catalisador de ideias, um encontro de mentes inovadoras e uma janela que se abre para o futuro das cidades inteligentes. Este evento é uma demonstração de que a inovação é a chave para o sucesso, não apenas nos negócios, mas também na construção de comunidades mais sustentáveis e conectadas. Nele, encontramos inspiração e conhecimento para repensar a maneira como empreendemos em um mundo em constante transformação. É o ponto de encontro que nos recorda que o futuro é construído pelas mãos daqueles que têm a coragem de inovar e a visão de criar cidades mais inteligentes e vibrantes”, ressaltou ela.

Empreendedorismo e o encontro com a felicidade

A palestra de encerramento do Inova 2023 abordou como a felicidade pode influenciar o empreendedor na busca pelos sonhos e pela realização, seja ela profissional ou pessoal. Os palestrantes do assunto foram o escritor e historiador, Leandro Karnal e o advogado Samer Agi, que trocou a carreira de juiz para ter liberdade e possibilidade de crescimento e se tornou um grande influenciador digital. Ambos relacionaram o padrão de felicidade à realização de tarefas, profissionais ou pessoais, que dão prazer e motivação para a vida diária.

Afinal, “felicidade é um direito, um dever ou uma escolha? O tema foi um indicativo aos empreendedores que concordam que a busca pela felicidade pode estar relacionada a empreender, dentro da área que sempre se desejou.

Leandro Karnal explanou sobre o imperativismo de ser feliz, comparando como as gerações antigas viviam com a preocupação dos seus deveres, não somente com a obrigação de exibirem a felicidade, como acontece atualmente, com a disseminação da tecnologia.

“Se você tem um filho de 12 anos, ele tem mais fotos dele do que de toda a Europa do século XIX, quando a fotografia foi criada”, exemplificou.

Para Samer Agi, um dos segredos do empreendedor de sucesso é estabelecer limites ao tempo conectado e dedicar mais horas para outras atividades, como ler livro (que seja fora da sua realidade de trabalho), ou com a família e o lazer.

“Você precisa de momentos de descanso. Quer render mais? Coloque o celular no modo avião”, disse.

Festivais na era digital

O Palco Conecta contou com a palestra da organizadora do Capital Moto Week, Juliana Jacinto, que ressignificou a proposta dos festivais para a era da experiência e exemplificou com seu case de sucesso. O Capital Moto Week é considerado o maior festival de rock e estilo de vida dos motociclistas da América Latina e o terceiro do mundo. Muito mais que shows musicais, de acordo com Juliana Jacinto, ele visa proporcionar uma experiência que permita “lembranças afetivas”.

“O Capital Moto Week é uma plataforma de conexão para a experiência. Mas, tem um diferencial que é muito importante: nós entendemos que a experiência tem que ser também para os colaboradores, fornecedores e todas as pessoas que trabalham lá. Em 2023, foram mais 17 mil postos de trabalho para 10 dias de festival”, explicou ela.

Cidades Inteligentes

Repensar a cidade para pessoas, negócios e ambiente não é tarefa fácil, porém necessária. Se as cidades inteligentes já foram tema de ficção científica ou de um futuro distante, hoje o assunto não poderia ser mais realista. As cidades inteligentes são um novo conceito que utiliza tecnologias avançadas para aprimorar a qualidade de vida e promover a eficiência em diversos setores. O Inova reuniu especialistas, palestrantes, gestores, estudantes e empresas para debater o futuro das cidades inteligentes e conectadas.

Com o tema “Brasília de JK: O Match Perfeito entre Empreendedorismo e Gestão Pública”, o gerente de Estratégia e Políticas Públicas do Sebrae no DF, Jorge Adriano Soares, fez uma abordagem histórica sobre o projeto de construção de Brasília e como ele foi conduzido por Juscelino Kubitschek.

“Brasília quer se posicionar como um exemplo de cidade inteligente para o Brasil e para o mundo. A forma como a gente consome, a maneira como a gente lida com as nossas relações, com o meio ambiente e o urbanismo de Brasília torna ela cada vez mais viva, dinâmica e sustentável”, afirmou Jorge Adriano.

O evento dedicou um espaço para startups apresentarem seus negócios.

Há um ano, a Gloda Store desenvolve soluções para automatizar a eficiência da gestão de estoque e inventários de lojas varejistas. “A nossa proposta é trazer tecnologias de reconhecimento de identificação via radiofrequência e por imagem para poder ter o rastreio em tempo real de todas as mercadorias e, com isso, proporcionar uma experiência de compras sem atrito e sem contato”, comentou Siqueira Pyrus, CEO da Gloda Store.

O publicitário Eduardo Santos visitou o evento pela primeira vez e participou de algumas palestras sobre tecnologia. “É um espaço fascinante, com uma grande programação voltada para o uso de novas tecnologias, que nos convidam a refletir sobre o ecossistema em que estamos inseridos”, disse ele.

A estudante de administração de empresas, Débora Martins, 22 anos, ficou sabendo do evento por meio de amigos. A jovem participou do talk “Nudges Espaciais e Edifício Gentil”, com Ricardo Meira e Gabriela Tenorio. “Achei bem interessante o evento, pois é uma forma que busco para me manter atualizada sobre novos conceitos e insights importantes sobre o que está acontecendo na tecnologia”, destacou Débora.

Universo gamer

Os simpatizantes do universo gamer também marcaram presença. Os participantes tiveram a oportunidade de trocar experiências e praticar em tempo real. Algumas competições foram organizadas para ressaltar que empreendimento e tecnologia, não estão limitados pela idade, basta querer e se dedicar.

Os vencedores de xadrez foram: Arthur Ferreira Rocha (primeiro lugar); Davi da Silva Nascimento (segundo lugar) e Tiago Saito Forster (terceiro lugar).

Já as premiações para o game Jam foram para: Da game jam: Jogo Engarrafados (primeira colocação); Cardtopia (segunda colocação) e menção honrosa melhor pitch, Engarrafados.

Na categoria Fifa, o vencedor foi Hugo Souza, seguido por João (vice-campeão) e Georges Ribeiro e Valois no terceiro lugar.

No Street Fighter, quem ganhou foi Renameless, com a vice-liderança de The Pendragon BR e NebrakaSF em terceiro.

O campeão do Just Dance foi Tiago Silva de Oliveira e o segundo lugar ficou com Diego Araújo De Oliveira.

Sustentabilidade

Para atender as diretrizes do Plano de Sustentabilidade lançado em agosto pelo Sebrae no DF, o Inova 2023, realizou um conjunto de diretrizes e ações sustentáveis em três grandes áreas: econômica, sociocultural e ambiental.

Ao todo, foram consideradas 43 ações espelhadas em Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas (ONU). Para isso, foram consideradas as atividades de todos os colaboradores, expositores, visitantes e patrocinadores, em todas as etapas de planejamento, realização e desmontagem do evento.

Entre as ações adotadas estão estratégias específicas para acessibilidade física, visual, auditiva e sensorial; descarte responsável de resíduos; neutralização do carbono gerado; ações interativas de comunicação e estímulo à participação do público; sinalização; rastreabilidade de fornecedores e suas práticas sustentáveis; e campanhas sociais online, presencial ou híbridas.

A dimensão desse resultado está sendo contabilizada pelas equipes envolvidas.

Parcerias importantes

Ao final de três dias de evento, o Inova DF 2023 entregou muito mais que uma visão inovadora do que é ser empreendedor, mostrou como as conexões podem ser feitas no dia a dia, de forma prática e responsável, unindo ações criativas, inovadoras e estratégicas.

O Sebrae no DF atua para contribuir com a trajetória de quem empreende sempre em busca do sucesso e profissionalização. A realização de mais uma edição grandiosa foi possível com a confiança de parceiros como o Governo do Distrito Federal, da Secretaria da Pessoa com Deficiência, Novacap, Banco Regional de Brasília (BRB) e do portal de notícias Metrópoles.

A edição foi encerrada com muita música e diversão, por conta do DJ Kaiann e da Banda Segue o Baile.