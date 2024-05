Canetas abençoadas para concurseiros do CPNU

A Paróquia São José Operário, na Asa Norte, realizou na manhã desta quarta-feira (1º), Dia do Trabalhador, uma missa especial para os brasilienses que vão concorrer a uma vaga no Concurso Público Nacional Unificado (CPNU). Durante a celebração, foram entregues canetas abençoadas pelo padre para os concurseiros que farão o certame neste domingo (05).

Além da bênção para os concurseiros do “Enem dos concursos”, a missa contou com um sermão do padre Ricardo Ferreira sobre a importância de santificar o local de trabalho e agradecer pela dádiva de estar empregado. Uma nova missa será celebrada aos trabalhadores, empreendedores, desempregados e estudantes de concursos públicos às 19h desta quarta-feira (1º), com entrega de canetas.

As missas na Paróquia São José Operário, no Dia do Trabalhador, são tradicionalmente conhecidas. Todos os anos a igreja costuma abençoar crachás, chaves, carteiras de trabalho e currículos no feriado. Neste ano não é diferente, ocorreu a benção dos objetos dos fiéis pela manhã e vai acontecer novamente a noite. Mas essa é a primeira vez que ocorre uma consagração especial para os concurseiros com a entrega das canetas esferográficas de tinta preta.

Missa pelo Dia do Trabalhador. Entrega de canetas abençoadas. Foto: Carolina Freitas/ Jornal de Brasília

Ao Jornal de Brasília, o padre Ricardo explicou a importância do feriado para a paróquia: “Este ano a paróquia está completando 65 anos e Brasília acabou de completar 64 anos. Sendo a paróquia mais velha que Brasília, podemos dizer que São José já estava para abençoar os construtores e aqueles que vieram para fazer deste local a nossa capital. Depois de Nossa Senhora, São José é um dos santos mais invocados. Com o título de operário, ele cuidou, zelou e protegeu a sagrada família de Nazaré, Jesus e Maria”.

São José foi pai adotivo de Jesus e esposo de Maria, e recebeu o título de operário pela Igreja Católica pelo reconhecimento da sua atividade como carpinteiro, com a qual sustentou sua família. São José é considerado um modelo de trabalhador para os católicos. “Nós pedimos no feriado do Dia do Trabalhador o auxílio e a proteção de São José para cada um dos trabalhadores brasilienses”, destacou o padre.

“Este ano, diante de tantos concursos e provas, nós tivemos a inspiração de abençoar essas canetas que são instrumentos e meios para que tantas pessoas possam fazer seus concursos e provas. Nós acreditamos que a inspiração veio do próprio coração de São José. As canetas não são amuletos e superstições, o nosso objetivo é lembrar que a bênção é sempre um sacramental e nesse sacramental ofertamos a caneta como presente a todos que participaram das missas”, acrescentou o líder religioso.

Durante as duas missas, serão entregues um total de mil canetas aos fiéis. Apenas a celebração da manhã, às 10h, contou com 700 pessoas. “Nós pretendemos continuar entregando as canetas abençoadas em outros concursos já que estamos na casa daquele que invocamos como operário e que intercede pelos trabalhadores. Já que a caneta será um instrumento para o concurso e provas nós faremos outras vezes, e no próximo ano, no Dia do Trabalhador, teremos outros horários de missas para atender a todos”, completou o padre.

Para a bancária, Juliana Alves, 34 anos, que pretende concorrer a uma vaga no CPNU, a missa e a entrega da caneta tem grande significado: “Eu estou em Brasília a apenas sete meses, e nunca tinha vindo na paróquia no dia que lembra São José, o Dia do Trabalhador. Mas é muito importante esse momento porque nós fazemos a nossa vida inteira uma oferta a Deus, então este é o dia de pensar que o nosso trabalho também deve ser um local de oferta a Deus”.

Juliana veio de Belém (PA) para Brasília (DF) por conta de um novo trabalho, e não perdeu tempo e se inscreveu no “Enem dos concursos”: “O padre abençoou, então essa caneta agora é um instrumento que vai nos ajudar, e se for da vontade de Deus vai acontecer. A benção aos objetos ajudam muito os fiéis porque é algo visível e ajuda a fortalecer a nossa fé”.

Ao JBr, a militar Brena Rodrigues, 37 anos, disse que não foi à missa por conta da caneta, mas para agradecer, refletir e pedir por aqueles que estão desempregados: “Eu aproveitei a oportunidade para rezar pelos meus amigos do trabalho, pela minha família e por cada um dos brasileiros que passam tanta dificuldade procurando por um trabalho. Sempre temos que agradecer, por estarmos vivos, com saúde, e com emprego. Mas também é um momento de pedir por aqueles que precisam de um emprego e pelas nossas necessidades no trabalho”.

Serviço

Ainda em celebração ao Dia do Trabalhador, a paróquia realiza, neste final de semana, na sexta-feira, sábado e domingo, a festa de São José Operário. A festividade vai acontecer a partir das 19h, e contará com diversas comidas típicas, bazar, brinquedos para as crianças e música ao vivo. A igreja fica localizada na quadra 604, no Setor de Grandes Áreas Norte, Asa Norte.