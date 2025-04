GDF quer autorização para novo empréstimo de R$ 1,1 bilhão para mobilidade urbana

O Palácio do Buriti enviou à Câmara Legislativa um projeto de lei autorizando o Distrito Federal a contratar empréstimo no valor de R$ 1,1 bilhão, que será destinado para obras de mobilidade urbana. Todo o valor virá do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) no âmbito do novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) do governo federal.

De acordo com a proposta, que deverá receber autorização do Legislativo local para ser efetivada, R$ 400 milhões serão destinados a Companhia Metropolitana do Distrito Federal (Metrô-DF) para a expansão da Linha 1 de Samambaia.

Outro valor previsto é o de 700 milhões para a implantação de Corredores de Transporte Coletivo, sob a execução do Departamento de Estradas e Rodagem (DER-DF), abrangendo os Eixos Sudoeste e Norte.

Segundo a proposta, por limitações do espaço fiscal em 2024, um projeto de lei anterior autorizou operações de crédito de até R$ 522 milhões, mas o BNDES aprovou apenas R$ 400 milhões para a expansão da Linha 1 de Samambaia. Por esse motivo, o Poder Executivo precisou mandar um novo projeto.

O novo acréscimo, de R$ 578 milhões, se tornou necessário para atingir o valor total de R$ 1,1 bilhão, permitindo a alocação de R$ 700 milhões para os corredores BRT.

Nações Unidas

Ainda segundo a proposta, as obras visam mitigar problemas nos modais de transporte urbano e proporcionar melhor mobilidade para os habitantes das regiões Norte e Sudoeste. As iniciativas, de acordo com o Poder Executivo, estão alinhadas com o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) nº 11 das Nações Unidas, que busca tornar cidades e assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis.