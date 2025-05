Homem é preso por tráfico de drogas durante operação no SIA

Uma ação conjunta da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) resultou na prisão de um homem por tráfico de drogas na tarde desta quarta-feira (21). A operação, realizada por equipes do GTOP 27, BPCães e FOX 27, ocorreu por volta das 15h30 em uma área de mata no Setor de Indústria e Abastecimento (SIA).

A mobilização foi desencadeada a partir de levantamentos sobre uma série de furtos registrados nas regiões do Cruzeiro e Sudoeste. Durante as buscas, os policiais localizaram um suspeito escondido em uma área conhecida como “favelinha”, nas imediações da antiga fábrica da Itambé. Ao perceber a aproximação das equipes, ele tentou se livrar de um celular, mas foi rapidamente detido.

Nas buscas realizadas no entorno, foram encontradas quatro porções de maconha, uma porção de cocaína, uma pedra de crack de tamanho considerável, além de três facas, um celular e uma nota de R$ 20,00. Outro homem também foi conduzido à delegacia por porte e uso de drogas.

Todo o material apreendido, juntamente com os envolvidos, foi encaminhado à 5ª Delegacia de Polícia para os procedimentos cabíveis.