Homem é preso por furto e resistência após arrombar comércio no Guará II

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu, na madrugada desta quinta-feira (22), um homem acusado de furto e resistência. O crime aconteceu por volta das 4h, em um estabelecimento comercial na Rua 24 da QE 40, no Guará II. A prisão foi realizada por equipes do 25º Batalhão.

Os policiais da viatura 2575 foram acionados pelo COPOM logo após finalizarem outra ocorrência. Ao chegarem no local, a testemunha informou que o suspeito havia quebrado os vidros do comércio usando uma barra de ferro e furtado diversos itens, incluindo garrafas de óleo de linhaça e latas de energético.

Com as características repassadas, os militares fizeram buscas na região e conseguiram localizar o homem nas proximidades. Ele foi reconhecido imediatamente pela testemunha.

Durante a abordagem, o suspeito reagiu, entrou em luta corporal com os policiais e chegou a ferir a mão de um dos militares. Foi necessário o uso de algemas para conter o agressor, que também tentou fugir.

Encaminhado à 1ª Delegacia de Polícia, o homem foi autuado pelos crimes de furto e resistência, conforme os artigos 155 e 329 do Código Penal.