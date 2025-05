Duas mulheres são presas por maus-tratos a criança autista em clínica no SIA

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu, na tarde desta quarta-feira (21), duas mulheres acusadas de maus-tratos contra uma criança autista de 8 anos. A ocorrência foi registrada por volta das 18h, em uma clínica localizada na Feira dos Importados, no Setor de Indústria e Abastecimento (SIA).

A equipe da viatura 3920 realizava patrulhamento na região quando recebeu, via COPOM, uma denúncia de agressão dentro do estabelecimento. No local, os policiais conversaram com o pai da vítima, que relatou que seu filho havia sido arrastado por funcionárias da clínica.

As imagens captadas pelas câmeras de segurança do próprio estabelecimento confirmaram as agressões. Diante dos fatos, uma psicóloga e uma fisioterapeuta, apontadas como responsáveis pelos maus-tratos, foram detidas em flagrante.

As duas foram encaminhadas à 5ª Delegacia de Polícia, onde o caso foi registrado e segue sob investigação.