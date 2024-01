Homem é preso por porte ilegal de arma em São Sebastião

Junto com a arma, foram apreendidas cinco munições intactas

Na noite desta segunda-feira (15), as forças policiais do Batalhão de Policiamento Rodoviário (BPRv) da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) registraram mais uma ação na região de São Sebastião. Durante uma operação de abordagem, os policiais do Tático Operacional Rodoviário (TOR) prenderam um indivíduo em flagrante por porte ilegal de arma de fogo.

A ação ocorreu quando os policiais realizavam abordagens de rotina e conseguiram identificar um homem portando ilegalmente uma arma de fogo de uso restrito, acompanhada de cinco munições intactas.

Imediatamente após a prisão em flagrante, a arma, as munições e o detido foram conduzidos à 30ª Delegacia de Polícia (São Sebastião) para as providências legais relativas ao ocorrido.