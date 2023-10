Homem é preso por porte ilegal de arma e tráfico de drogas no Gama

Durante a prisão, os policiais encontraram uma pistola com a numeração raspada, além de uma quantidade significativa de drogas

No domingo (8), por volta das 23h, uma operação conjunta do Grupo Tático Operacional do 9º Batalhão (Gtop 29) resultou na prisão de um homem por porte ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas, disparo em via pública, embriaguez ao volante e direção perigosa.

A ação teve início após a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) receber informações de que um indivíduo armado havia efetuado disparos nas proximidades de uma padaria no Setor Central do Gama e fugido em um carro prata.

O veículo foi avistado pelo Gtop 29, desencadeando uma perseguição que durou cerca de 10 minutos. O suspeito tentou escapar a pé ao abandonar o carro dentro de um condomínio no Setor de Indústria, mas foi detido pelas autoridades.

O homem foi imediatamente encaminhado para a 20ª Delegacia de Polícia (DP), onde foi autuado pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo, disparo em via pública, tráfico de drogas, embriaguez ao volante e direção perigosa.