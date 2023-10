Carro pega fogo e assusta moradores em Planaltina

O CBMDF realizaram um combate direto às chamas, utilizando espuma por meio de linhas de mangueira

Na manhã deste domingo (8), o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), foi chamado para atender um incêndio em um carro na quadra 01 conjunto A do Arapoanga, em Planaltina.

Chegando ao local, a equipe de socorro se deparou com o Peugeot 206, de cor preta, com um princípio de incêndio em seu interior. A equipe do CBMDF realizou um combate direto às chamas, utilizando espuma por meio de linhas de mangueira, o que impediu que o incêndio se propagasse, preservando, desta forma, praticamente toda a estrutura do veículo.

A perícia foi acionada para determinar as causas do incêndio, o local ficou aos cuidados da PMDF.