Mulher sofre ataques de faca e morre na Torre de TV

Apesar da rápida resposta do Corpo de Bombeiros, que a socorreu e a encaminhou ao Hospital de Base, a vítima não resistiu aos graves ferimentos

Uma mulher foi brutalmente esfaqueada e perdeu a vida, na feira da Torre de TV, localizada na área central de Brasília, na noite do último sábado (7). O incidente ocorreu após o encerramento do evento, quando o local já estava vazio.

Segundo relatos de testemunhas, a mulher gritou por ajuda imediatamente após ser atacada com facadas. Apesar dos esforços dos socorristas, ela não sobreviveu. A Polícia Militar foi acionada e chegou ao local, mas o suspeito do crime conseguiu escapar e permanece foragido até o momento.

O caso está sendo investigado pela 5ª Delegacia de Polícia, localizada na Asa Norte da cidade. Uma testemunha presente no local forneceu informações sobre um homem que teria sido visto com a vítima momentos antes do crime. As descrições fornecidas por outras pessoas que estavam na feira coincidiram, levando à detenção de um indivíduo com características semelhantes pela Polícia Militar. No entanto, o detido negou veementemente qualquer envolvimento no incidente, afirmando não conhecer a vítima.