Iges apresenta plano de ações para sanar problemas em UPAs

Iniciativa ocorre depois de operação do Ministério Público que vistoriou as unidades de saúde e identificou pontos a serem aprimorados

Nesta terça-feira, 12 de março, as Promotorias de Justiça de Defesa da Saúde (Prosus) e as Promotorias de Justiça Regionais de Defesa dos Direitos Difusos (Proreg) reuniram-se com o Instituto de Gestão Estratégica (Iges). O objetivo foi verificar as iniciativas que estão sendo tomadas a fim de sanar irregularidades encontradas durante inspeções realizadas pelo Ministério Público do DF e Territórios (MPDFT) nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs). O Instituto é responsável pela gestão do Hospital de Base, do Hospital Regional de Santa Maria e de seis UPAs.

Durante a reunião, foram feitos apontamentos pelo Ministério Público e o Iges solicitou a dilação de prazo para os ajustes. Representantes do Instituto apresentaram a lista de ações que estão sendo realizadas para sanar os problemas encontrados durante a Operação Diagnose, realizada em fevereiro de 2023, em que promotores de Justiça e servidores do MP vistoriaram as 13 UPAs do DF. Um check list foi elaborado para que todos os promotores pudessem utilizar o mesmo parâmetro para inspecionar as unidades. O foco foi em quatro áreas: recursos humanos, estrutura física, equipamentos/mobiliários e medicamentos. Após a operação, foi elaborado relatório, que foi entregue ao Iges.

A lista apresentada pelo Iges contemplou intervenções relativas à estrutura física, dimensionamento de pessoal, transparência e comunicação com o usuário, transferência de pacientes, entre outros itens. “Eles apresentaram os projetos e os planos de ação que estão sendo realizados nas UPAs para aprimoramento da assistência à saúde e do serviço prestado nessas unidades”, explicou a promotora de Justiça Hiza Carpina.

Participaram da reunião as promotoras Hiza Carpina, Lívia Rabelo e Cíntia Costa e os promotores Cláudio João Medeiros, Fábio Macedo Nascimento, Bernardo Matos e Marcelo Barenco. As informações são do MPDFT.