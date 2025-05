Advogado é investigado por cultivar maconha em mansão no Lago Sul e promover festas com consumo de haxixe

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) deflagrou, na manhã desta quinta-feira (8), uma operação para cumprir mandado de busca e apreensão na residência de um advogado de 36 anos, no Lago Sul, em Brasília.

As investigações são conduzidas pela Coordenação de Repressão às Drogas (Cord), que apura o uso da mansão como local de produção e divulgação de substâncias derivadas da cannabis. A denúncia que deu origem à apuração apontava a existência de estufas para cultivo da planta, além da comercialização de sementes, mudas e derivados durante eventos realizados na residência.

Durante as diligências, os agentes identificaram uma estrutura sofisticada de cultivo, com climatização, iluminação artificial e controle automatizado de temperatura e umidade. O imóvel contava ainda com um cômodo adaptado exclusivamente para o cultivo e a extração artesanal da resina da planta, utilizada na fabricação de haxixe.

Segundo a PCDF, o advogado também mantinha um perfil nas redes sociais, por meio do qual compartilhava vídeos e fotos demonstrando as técnicas utilizadas no cultivo e produção dos entorpecentes, o que pode configurar crime de promoção e incentivo ao uso de drogas.

Em consulta aos sistemas judiciais, os policiais verificaram que o investigado não possuía qualquer autorização legal para manter o cultivo da planta.

As investigações seguem em andamento, e o material apreendido será analisado. O advogado poderá responder por tráfico de drogas, associação para o tráfico e apologia ao uso de entorpecentes.