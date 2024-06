Homem é preso pela PMDF acusado de tentativa de homicídio no Incra

No início da tarde deste sábado (29), policiais militares do 16º Batalhão prenderam um homem acusado de tentativa de homicídio, em Incra.

Os policiais foram acionados para atender uma ocorrência de vias de fato na quadra 10 do Incra 8. Ao chegarem no local, encontraram um homem que tinha sido vítima de arma branca. A vítima foi socorrida ao Hospital Regional de Brazlândia. Segundo testemunhas, a vítima discutiu com o autor e foi esfaqueada em seguida.

Os policiais intensificaram o patrulhamento e conseguiram localizar o acusado. Com ele foi encontrado um canivete utilizado no crime. Ele foi conduzido à 18ª Delegacia para registro da ocorrência.