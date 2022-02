Homem é preso em flagrante após assalto a ônibus em Samambaia

O detido foi encaminhado para a 26ª DP, onde foi reconhecido pelas vítimas e autuado em flagrante por roubo em coletivo

Um homem foi preso em flagrante por policiais militares do 11º Batalhão, após um roubo em coletivo na QR 833, em Samambaia. A PMDF recebeu a informação do assalto por volta das 8h desta terça-feira (22). O suspeito foi visto na QR 829, ele desobedeceu a ordem de parada e saiu correndo.

Com apoio de motociclistas da Polícia Militar, o suspeito foi cercado no conjunto 3. O suspeito portava uma faca e R$ 60 proveniente do roubo. O detido afirmou que é usuário de crack e que precisava do dinheiro para comprar drogas.

O detido foi encaminhado para a 26ª DP, onde foi reconhecido pelas vítimas e autuado em flagrante por roubo em coletivo.