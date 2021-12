Homem é preso com munição após discussão na Asa Sul

No endereço indicado havia um tumulto. Um homem foi abordado e em seu bolso foi encontrada uma munição calibre .40

Um homem que se envolveu em uma confusão na Asa Sul foi preso ao assumir a propriedade de uma munição calibre .40 encontrada, na noite desta sexta-feira (24).

Os policiais do Grupo Tático Operacional 26 (Gtop 26), receberam informação de uma confusão em frente a um restaurante no Setor de Clubes Sul e foram ao local. No endereço indicado havia um tumulto. Um homem foi abordado e em seu bolso foi encontrada uma munição calibre .40.

Um outro homem se identificou como vítima e disse que teria sido ameaçado pelo homem que portava a munição e que havia outros dois homens em um carro de cor prata que teriam apoiado o suposto crime.

Pouco tempo depois, um Fiat/Mobi prata parou nas proximidades e dois homens, que estavam no veículo, foram abordados. Um dos abordados assumiu a propriedade da munição que estava com o primeiro abordado.

No interior do carro foram encontrados dois distintivos de agente federal, dois espargidores de gás de pimenta, uma algema, um coldre e uma balaclava.

Todos envolvidos foram encaminhados à delegacia para registro.