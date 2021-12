José Itamar Feitosa assume Secretaria de Economia do DF

Servidor de carreira desde 1984, o auditor de controle interno ocupava a Secretaria Executiva de Orçamento da pasta na gestão de André Clemente

Após André Clemente deixar o cargo de Secretário de Economia do DF e tomar posse como conselheiro do Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF), José Itamar Feitosa ocupa, a partir desta sexta-feira (24), o posto de secretário da pasta.

Servidor de carreira desde 1984, o auditor de controle interno ocupava a Secretaria Executiva de Orçamento da pasta na gestão de André Clemente.

Aos 56 anos, José Itamar tem uma extensa contribuição ao serviço público. Formado em Administração de Empresas pela Associação de Ensino Unificado do Distrito Federal (AEUDF), com pós-graduação em Planejamento, Orçamento e Gestão Pública pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), já ocupou funções de assessoramento, gerência, direção e gestão em diversos setores do GDF nos últimos 20 anos. Em 2010, ocupou o cargo de secretário de Planejamento, Orçamento e Gestão.

José Itamar Feitosa dará sequência à gestão do ex-secretário André Clemente, de quem foi auxiliar próximo desde o início da atual gestão, em 2019. Clemente deixou o cargo após sua indicação pelo governador Ibaneis Rocha para substituir o conselheiro José Roberto Paiva Martins, que se aposentou do TCDF no último dia 29 de novembro.

Com informações da Agência Brasília