Brasília Iluminada: fim de semana tem Auto de Natal

Música, espetáculos teatrais e passagem da carreta do Papai Noel compõem a programação cultural do evento Brasília Iluminada, que ocorre até 20 de janeiro na área central da cidade, com ornamentação decorativa de símbolos natalinos. A visitação é gratuita e livre para todos os públicos.

No Espaço Céu de Brasília, montado entre a Praça do Cruzeiro e a Catedral Rainha da Paz, apresentações culturais diversas ocorrerão durante todo o período do evento, com participação de 500 artistas locais, sempre a partir das 17h30. Já o Trenó Luz, a carreta do Papai Noel, percorre as regiões administrativas.

Neste sábado (25), quem estiver circulando pelo Eixo Monumental no fim de tarde poderá assistir, no Céu de Brasília, as performances do Duo Violino e Piano Arraes-Moyer e do Grupo Vocal Okttetti. Depois da música tem a encenação do Auto de Natal, com os atores da Cia Teatral Mapati.

Também começando às 17h30, no domingo (26), o Regional Segura Elas, a Orquestra de Cavaquinhos de Brasília – Projeto Waldir Azevedo e Brasília Brass Ensemble fazem a trilha sonora para o pôr do sol.

Já o Trenó Luz vai percorrer as ruas de Planaltina neste sábado, a partir das 16h, e no domingo, a partir das 16h30, será a vez de Brazlândia ter encontro com Papai Noel e sua trupe.

