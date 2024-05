Ibaneis participa da posse da diretoria e do conselho fiscal do Sindjus

O governador Ibaneis Rocha (MDB) compareceu, nesta quarta-feira (22), à cerimônia de posse da diretoria e do conselho fiscal do Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário e do MPU no DF, do Judiciário Federal do estado de Tocantins e da Justiça Federal e Eleitoral do Acre, Rondônia e Roraima. A cerimônia no Clube Naval de Brasília, Setor de Clubes Esportivos Sul.

O mandatário destacou a importância dos servidores para a Justiça e lembrou a boa relação com a categoria. “Eu tenho muito orgulho de dizer que a gente trabalha sempre unidos, sempre juntos, sempre em coordenação, e a eleição desse grupo, novamente, para a presidência dos Sindjus-DF nos deixou muito alegres”, afirmou o governador do DF. “Então, é só alegria! Meus parabéns. Toda a equipe que assume, mais uma vez, a presidência do Sindjus-DF meus parabéns e contem comigo que eu vou continuar trabalhando sempre com vocês”, continuou.

A nova diretoria e o novo conselho fiscal foram eleitos para atuar no triênio 2024/2027. O presidente eleito, Costa Neto, recebeu cerca de 70% dos votos válidos. Ele destacou a parceria com o Governo do Distrito Federal (GDF) e afirmou estar a postos para solucionar as demandas do setor.

“Nós temos sempre buscado manter uma parceria de excelência com o GDF. Os nossos servidores são do Judiciário Federal e do Ministério Público da União, residentes aqui no Distrito Federal, no Acre, em Rondônia, Roraima e no Tocantins. E temos muitas demandas e muitas questões que exigem um trato direto com o governo e com o governador, que é um grande parceiro, um grande aliado do Sindifisco e que acompanhou toda a nossa história”, pontuou Costa Neto, que, antes da eleição, já atuava no sindicato como coordenador-geral.

*Com informações de Catarina Loiola, da Agência Brasília