Homem é preso com arma e moto roubadas; PMDF apreende 4kg de maconha

Um homem foi preso na noite desta sexta-feira (25), em Ceilândia, após denuncia de bombeiros que teriam visto o suspeito passando drogas para outro homem. Com as características do homem e da moto que ele pilotava, os policiais fizeram buscas pelo local e encontraram na QNM 17.

Com ele foi encontrada uma pistola calibre 38 e um celular roubado. Ao verificar o chassi da moto foi verificado que também era roubada e que havia sido adulterada. O homem foi detido e encaminhado à 15ª Delegacia para registro por porte ilegal de arma de fogo, receptação de veículos e de produtos roubados.

São Sebastião

Quatro pessoas foram presas em São Sebastião, na tarde da última sexta-feira (25), por tráfico de drogas. A equipe da Polícia Militar desconfiou de duas pessoas que estavam em um Mitsubishi/Lancer na BR–251 quando o motorista acelerou ao ver a viatura. O veículo foi seguido e parado na DF-437 e, durante a abordagem, nada de ilícito foi encontrado com os suspeitos, porém, no interior do carro foi localizado pacotes de comprimidos de droga sintética (ecstasy) e maconha.

Os suspeitos informaram que haviam comprado os entorpecentes em dois endereços na cidade. Os policiais foram aos locais e apreenderam mais drogas e detiveram uma mulher e um homem que estava nos imóveis. Ao todo foram apreendidos mais de 4kg de maconha, duas balanças de precisão, 85 comprimidos de ecstasy, porções de haxixe, smartphones e dinheiro. Os detidos foram levados à 30ª Delegacia para registro da ocorrência.