Letra de carta encontrada por força-tarefa não é de Lázaro

A carta encontrada pela força-tarefa, que supostamente teria sido escrita por Lázaro Barbosa, foi analisada e confirmada que a caligrafia não condiz com a do foragido.

De acordo com a nota divulgada pela força-tarefa na noite desta sexta-feira (25), a carta foi entregue à Polícia Civil de Goiás. A Secretaria de Segurança Pública de Goiás informou que “o material periciado no local onde o fugitivo se escondia, os indícios recolhidos, bem como o conteúdo das investigações, serão divulgados em momento oportuno, para não comprometer a operação”.

Na manhã desta sexta-feira (25), uma moradora do Parque Águas Bonitas, em Águas Lindas-GO, encontrou em sua chácara uma carta que pode ter sido escrita por Lázaro Barbosa de Sousa, 32 anos. A carta estava dentro de uma mochila que continha comida, cobertores, roupas e um alicate.

A chácara fica próximo ao distrito de Girassol, em Cocalzinho de Goiás-GO, de onde as buscas por Lázaro se concentram. A carta está escrita em primeira pessoa, e o autor se identifica como “Lázaro”.

Extenso e com vários erros de português, o texto fala em perdão e lembra momentos de infância. Quem escreveu o texto descreve o pai como ausente e que ele chegava em casa constantemente bêbado.

Ainda de acordo com a nota, as equipes policiais que compõem a força-tarefa continuam em operação para captura de Lázaro Barbosa, com cerco reforçado em determinadas áreas da região.

Comparsas presos

No décimo sétimo dia de buscas, a principal novidade é a prisão de dois homens que estariam dando cobertura a Lázaro. Trata-se do fazendeiro é Elmi Caetano Evangelista, 74 anos, e do caseiro é Alain Reis de Santana, 33 anos. O criminoso estaria se abrigando na fazenda de Elmi.

A dupla foi vista ontem em um carro na região de Girassol-GO e desobedeceu ordem de parada. Os policiais saíram na busca e capturaram os criminosos. No veículo, havia duas armas, e uma teria sido usada por Lázaro em dias anteriores.

“Uma das armas é a arma que ele [Lázaro] furtou possivelmente em uma das residências [invadidas nestas duas semanas]. Uma garrucha calibre 22 com 50 munições. E ele foi visto com essa garrucha na mão”, aponta o secretário de Segurança Pública do Goiás, Rodney Miranda.

Para Miranda, há uma espécie de rede criminosa que apoia Lázaro e, portanto, a dupla presa nesta quinta (24) não seria a única envolvida. “Quem facilita a vida de foragido comete crime. Nós temos indícios que há outras pessoas ajudando e nós vamos chegar nelas. Nós temos toda a tranquilidade para trabalhar”, cravou o secretário.