PMDF apreende arma de fogo após perseguição no SIA

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), por meio do Batalhão de Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas (ROTAM), realizou nesta segunda-feira (25), uma ação que resultou na apreensão de uma arma de fogo e munições ilegais, contribuindo para a segurança da comunidade no SIA (Setor de Indústria e Abastecimento).

A operação teve início quando uma viatura da ROTAM estava em patrulhamento de rotina na região do SIA Trecho 3. Os policiais notaram um veículo que, de maneira súbita e brusca, arrancou em alta velocidade. Suspeitando da atitude dos ocupantes do veículo, a guarnição da PMDF iniciou o acompanhamento.

Durante a perseguição, os policiais testemunharam dois arremessos de objetos pelo lado do passageiro do veículo suspeito. Após alguns segundos, a equipe conseguiu abordar o veículo e prontamente retornou aos locais onde os objetos haviam sido arremessados. Foi então que a surpreendente descoberta ocorreu: um revólver calibre .38, devidamente municiado com quatro cartuchos intactos, estava acondicionado em um coldre. Além disso, um pote contendo mais oito munições intactas foi recuperado pelas autoridades.

Como os ocupantes do veículo não possuíam a documentação legal da arma e não apresentaram autorização para portá-la, ambos foram detidos e conduzidos para a 8ª Delegacia Policial, onde o incidente foi registrado e as medidas legais necessárias serão tomadas.