Homem é preso após tentativa de roubo em parada de ônibus na EPNB

O detido esfaqueou um dos populares durante a tentativa de fuga

Um homem foi preso após ser flagrado cometendo roubos, utilizando uma faca, em paradas de ônibus na região da EPNB, às margens da ADE, às 07:30 dessa quinta-feira (16).



Policiais militares do Grupo Tático Motociclistico do 17º Batalhão (GTM 37) receberam a informação de que um homem e uma mulher estariam roubando as pessoas em uma parada de ônibus na ADE.



Chegando ao local, a equipe localizou o suspeito imobilizado pelos passageiros do ônibus, que ao presenciarem o roubo, desceram do coletivo para contê-lo.



O detido esfaqueou um dos populares durante a tentativa de fuga. Os outros passageiros tomaram a faca dele e o contiveram até a chegada da PMDF.



A vítima foi conduzida ao Hospital de Base e o detido foi levado ao Hospital Regional de Taguatinga (HRT).



Após ser atendido no HRT o homem foi apresentado na 21ª Delegacia, onde foi registrado o flagrante. A mulher que estava com o detido não foi localizada.