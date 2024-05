Homem é preso após tentativa de homicídio no Park Way

Na noite de quarta-feira (1), um homem foi capturado sob acusação de tentativa de homicídio após uma perseguição pela Estrada Parque Vicente Pires (EPVP). A ação foi conduzida por policiais militares do Grupo Tático Operacional do 25º Batalhão (Gtop 45), que receberam informações sobre o autor de um esfaqueamento ocorrido na Quadra 4C de Vicente Pires e sua rota de fuga pela EPVP.

Ao avistarem o veículo suspeito, os agentes ordenaram a parada, porém o condutor optou por desobedecer, dando início a uma perseguição por cerca de 800 metros. O veículo finalmente foi interceptado na quadra 03 do Park Way. Durante a abordagem, notou-se que o motorista apresentava sinais de embriaguez, admitindo ter consumido bebidas alcoólicas desde as 15 horas.

O suspeito confessou o ataque, alegando que esfaqueou a vítima devido ao fato desta frequentemente fumar maconha próximo ao prédio de sua ex-esposa. Esta versão foi corroborada pela própria ex-mulher do detido. A vítima, por sua vez, foi encaminhada ao Hospital Regional de Taguatinga (HRT) com uma perfuração nas costas.

Um canivete com vestígios de sangue foi descoberto dentro do veículo. O motorista foi conduzido à 21ª Delegacia de Polícia (Taguatinga), onde foi autuado por tentativa de homicídio, embriaguez ao volante e desobediência. O veículo foi removido pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER) para o pátio na Asa Norte.