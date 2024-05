Incêndio em pousada resulta em duas mortes na Asa Sul

Na madrugada desta sexta-feira (3), um incêndio ocorreu em uma pousada localizada na quadra 705 Sul de Brasília, resultando na morte de duas pessoas.

O incidente ocorreu enquanto mais de 20 indivíduos estavam presentes no estabelecimento, sendo que todos correram para escapar das chamas. Infelizmente, dois homens tentaram buscar refúgio nos banheiros do primeiro piso, mas acabaram sendo fatalmente intoxicados pela fumaça, conforme informou o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF).

As autoridades destacaram que o incêndio provavelmente teve início no subsolo da pousada, propagando-se rapidamente para os andares superiores junto com a fumaça.

Devido à gravidade da situação, a via W3 precisou ser completamente interditada para permitir o trabalho árduo dos bombeiros no controle das chamas e no resgate das vítimas.