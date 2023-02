Homem é preso após levar cocaína e munições dentro de carro, no Gama

Ele dirigia um carro em alta velocidade com os faróis apagados, quando foi abordado e confessou ter usado cocaína e álcool

Na madrugada de quinta-feira (9), um homem foi preso em flagrante, transportando munições, carregadores e cocaína. Ele dirigia um carro em alta velocidade com os faróis apagados, quando foi abordado por policiais militares, no Setor Industrial do Gama.

Foram encontradas porções de cocaína no bolso do motorista e dentro do carro. No veículo também estavam quatro carregadores para munições de 9mm, 50 munições do mesmo calibre e um kit para transformação de arma leve em longa.

O condutor informou que havia usado cocaína e álcool antes da abordagem. Ele foi conduzido para a 20ª DP e autuado em flagrante por posse e porte ilegal de munição de arma de fogo e uso e porte de entorpecente.