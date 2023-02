PCDF prende traficante de cocaína no Paranoá

Todos os envolvidos foram conduzidos à sede da delegacia para as medidas legais

Na noite dessa quarta-feira (8), equipe da 6ª DP, durante monitoramento do tráfico de drogas na região conhecida por Capoeira do Bálsamo SMLIN, trecho 7, no Paranoá, realizaram a abordagem de um homem suspeito de estar traficando drogas na localidade.



Durante a ação policial, foram encontradas diversas porções de cocaína com o envolvido. Já na residência onde ele havia adquirido a drogas, outros dois suspeitos também foram abordados. Com um deles foi encontrado um celular roubado.



Um dos envolvidos foi autuado por tráfico de drogas e receptação e os demais, que eram adolescentes, foram apresentados à DCA I e apreendidos por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas.



Cumpridas as formalidades da Lei, o acusado imputável foi recolhido à carceragem da PCDF, onde permanece à disposição da Justiça.