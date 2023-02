Traficante de cocaína é preso em Samambaia

Ainda de acordo com a corporação, a arma apreendida pode ter sido utilizada em uma tentativa de homicídio no mês passado

Um traficante de drogas, especialmente cocaína, foi preso na manhã desta quinta-feira (08), em Samambaia.

Segundo a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), na casa do suspeito foram encontrados um quilograma de cocaína, arma de fogo com numeração raspada, munições, silenciador, balanças, dinheiro e um carro.

Ainda de acordo com a corporação, a arma apreendida pode ter sido utilizada em uma tentativa de homicídio no mês passado.

Ele foi autuado por tráfico de drogas, posse de arma de fogo e posse de acessório de uso restrito.