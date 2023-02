Vídeo: Homem é assassinado na porta de casa com 10 tiros em Samambaia

Segundo o CBMDF, ao chegar no local, a equipe encontrou o homem já sem vida e com diversas marcas de tiros, sendo a maioria na cabeça

Um homem foi executado com 10 tiros, na QR 421 de Samambaia Norte, na manhã desta quinta-feira (09). A vítima foi morta na porta de casa.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), ao chegar no local, a equipe encontrou o homem já sem vida e com diversas marcas de tiros, sendo a maioria na cabeça.

O crime está sendo investigado pela 26ª Delegacia de Polícia, que fica em Samambaia Norte.

