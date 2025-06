Homem é preso após furtar celulares em ponto de ônibus na W3 Sul e tentar fugir em coletivo

Um homem de 32 anos foi preso na noite desta quarta-feira (4), após furtar dois smartphones em um ponto de ônibus na via W3 Sul, em Brasília. Na tentativa de fugir, ele embarcou em um ônibus com destino a Águas Lindas de Goiás, mas acabou sendo interceptado pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) na altura da BR-070.

Acionados pela Central, policiais do Grupo Tático Operacional do 1º Batalhão (Gtop 21) iniciaram as buscas com base nas informações fornecidas por vítimas e testemunhas, que indicaram o coletivo utilizado pelo suspeito na fuga.

Para evitar a escapada, equipes dos Grupos Táticos de Ceilândia e Taguatinga organizaram um cerco na rodovia. O ônibus foi abordado, e o suspeito localizado ainda com os dois celulares furtados.

De acordo com a PMDF, o homem já possui nove passagens anteriores pelo mesmo crime, sendo reincidente em furtos. Ele foi encaminhado à 15ª Delegacia de Polícia, onde foi registrado o flagrante.