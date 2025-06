Policial militar recém-formado salva bebê engasgada na Cidade Estrutural

Uma ação rápida e precisa do soldado Nicholas Dias, da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), salvou a vida de uma bebê engasgada na tarde desta quarta-feira (4), na Cidade Estrutural. O policial, recém-formado no Curso de Formação de Praças, atua no 15º Batalhão da PMDF.

Durante patrulhamento nas proximidades do Colégio Cívico-Militar, a equipe percebeu um veículo em alta velocidade se aproximando da viatura. O motorista parou bruscamente, desceu do carro em desespero e gritou por socorro, afirmando que sua filha estava morrendo.

A família correu em direção aos policiais com a criança nos braços. O soldado Nicholas avaliou imediatamente a situação e constatou que a bebê estava inconsciente e sem respirar. Ele iniciou a manobra de Heimlich adaptada para lactentes, a fim de desobstruir as vias aéreas.

Graças à intervenção imediata, a criança voltou a respirar antes da chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que posteriormente conduziu a família a uma unidade de saúde para exames complementares.

A atuação do soldado Nicholas, ainda no início de sua carreira, destacou o comprometimento com a missão essencial da atividade policial: salvar vidas.