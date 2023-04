Homem é preso após estuprar sobrinha de 12 anos

Para intimidar a adolescente, o homem passou a ameaçar gravemente a vítima

Um homem, de 40 anos, foi preso acusado de estupro contra a própria sobrinha, de 12 anos. A ação ocorreu em cumprimento a mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça.



Segundo as investigações, os abusos sexuais ocorreram nos últimos três anos, pois o homem aproveitava-se da condição de tio da menor para apalpar as partes íntimas e morder a vítima, além de obrigá-la a pegar na genitália do criminoso.



De acordo com as investigações, o envolvido cometeu atos semelhantes contra a sua nora, sendo também indiciado pela prática de importunação sexual contra a mulher.