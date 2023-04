Manhã de terça começa com acidente grave na DF-001

O motorista da kombi, um homem de 60 anos, não resistiu aos ferimentos do acidente e morreu ainda no local

Uma colisão entre veículos na DF-001, na saída do Balão do Paranoá sentido Lago Sul, deixou uma pessoa morta na manhã desta terça-feira (25). O Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF) atendeu a ocorrência por volta das 6h30, com três viaturas e 13 militares.

O acidente foi entre um veículo de passeio e uma kombi. O motorista do carro, um homem de 27 anos, reclamava de dores no membro superior direito, e foi transportado para o Hospital Regional do Paranoá para avaliação médica.

Já o motorista da kombi, um homem de 60 anos, não resistiu aos ferimentos da colisão e morreu ainda no local.

A PMDF, o DER e a perícia da PCDF chegaram ao local para começar a investigação do que causou o acidente. A dinâmica não foi informada.