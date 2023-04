Casal é preso após jogar recém-nascido no lixo em Taguatinga

As imagens de câmeras do prédio onde o casal reside também flagraram o momento em que o casal deixa a residência com o saco plástico de cor preta

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), realizou nessa segunda-feira (24), a prisão em flagrante de um casal após ser encontrado em uma lixeira, um recém-nascido, em um saco plástico, juntamente com material genético semelhante à placenta, em Taguatinga.

Após análise das imagens de câmeras de segurança, o homem, de 27 anos, e a mulher, de 28 anos, foram flagrados chegando ao local, em um veículo Celta, de cor prata, e abandonando o saco plástico, sendo que no interior estava o bebê.

Segundo a polícia, os autuados apresentaram versões inconsistentes, no sentido de que desconheciam a gravidez e que, após a mulher sentir fortes dores, teriam se dirigido a um apartamento desocupado o qual não conta com móveis, ligação de água ou energia elétrica, onde o parto teria ocorrido.

O casal sustentou, ainda, que o bebê teria nascido sem vida, momento em que teria optado por descartá-lo em uma lixeira.