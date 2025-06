Homem é preso após efetuar disparos em empresa no Riacho Fundo II

Um homem de 45 anos foi preso na noite deste sábado (7) após efetuar diversos disparos de arma de fogo em uma empresa de transporte localizada na QS 3, no Riacho Fundo II. A ação envolveu policiais do Batalhão de Choque (BPChoque) e do Grupo Tático Operacional do 28º Batalhão (Gtop 48), que também apreenderam uma pistola calibre 9mm, três carregadores e mais de 140 munições — parte delas deflagradas.

Os policiais do Patrulhamento Tático Móvel (Patamo) foram acionados via rádio durante ronda na região para averiguar relatos de disparos de arma de fogo. Ao chegarem ao local indicado, testemunhas relataram que o autor dos tiros havia fugido em um veículo Toyota Corolla preto após efetuar os disparos dentro da área da empresa.

Durante a inspeção no imóvel, as equipes localizaram diversos estojos de munição calibre 9mm espalhados pelo chão. Após diligências, os policiais chegaram até o endereço do suspeito. Uma mulher de 35 anos, que estava na residência, autorizou a entrada dos agentes. No quarto do casal, foram encontradas munições deflagradas de calibres 9mm, .38 e .357, além de três carregadores. O carro utilizado na fuga também estava na garagem.

Momentos depois, o homem retornou à residência, apresentou uma pistola Taurus 9mm e confessou ter sido o autor dos disparos. Ao todo, os policiais apreenderam 122 cápsulas deflagradas de calibre 9mm, 13 de calibre .357, 10 de calibre .38 e 60 munições intactas.

Com antecedentes por ameaça e porte ilegal de arma de fogo, o suspeito foi encaminhado à 27ª Delegacia de Polícia, onde a ocorrência foi registrada.