Acidente entre carro e moto deixa motociclista ferida

Motorista do carro, um homem de 61 anos, não se feriu

Uma mulher de 53 anos sofreu uma fratura exposta após um acidente envolvendo carro e motocicleta na QNM 22, em Ceilândia, na tarde de hoje (9). A vítima pilotava a moto.

A dinâmica do acidente não foi informada. O Corpo de Bombeiros (CBMDF) foi acionado e encontrou a mulher com fratura exposta na perna direita. Ela foi transportava ao Hospital Regional de Ceilândia (HRC). O motorista do carro, um homem de 61 anos, não se feriu.

Uma das faixas de rolamento precisou ser interditada para o atendimento à vítima. A Polícia Militar (PMDF) ficou responsável pelo local.