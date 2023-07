Homem é preso ao receber 720g de cocaína pelos correios

Além de 720g de cocaína, o suspeito recebeu 720g de cafeína em pó para posterior mistura à droga, de acordo com a polícia.

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu em flagrante, nesta sexta-feira (30), um homem de 24 anos pelo crime de tráfico interestadual de drogas. Ele foi preso no momento em que recebia a encomenda com drogas pelos correios.

Após suspeita, a equipe da 10ª Delegacia de Polícia (Lago Sul) com o apoio do setor de segurança dos Correios, por meio da Operação White Delivery, deu início às investigações. Com o apoio do Canil/PCDF, foi possível confirmar a existência de drogas em uma encomenda a ser entregue. No endereço, situado na região do Gama, o suspeito foi flagrado no momento em que recebeu a encomenda com 720g de cocaína, além de 720g de cafeína em pó para posterior mistura à droga, de acordo com a polícia.



Após as providências legais, o autor foi encaminhado à Carceragem da PCDF, onde permanece à disposição do Poder Judiciário.