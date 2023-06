PCDF prende dupla por receptação de veículos roubados

Ação da 19ª DP resultou na recuperação de carros roubados e apreensão de objetos e bloqueador de sinal

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da 19ª Delegacia de Polícia (DP), efetuou a prisão de dois homens, de 22 e 28 anos, nesta quinta-feira (29), após encontrarem dois carros roubados em uma residência na chácara 84 do Sol Nascente. A operação contou com o apoio da equipe da Divisão de Operações Aéreas (DOA).

A prisão da dupla ocorreu logo após os policiais identificarem o endereço e confirmarem a presença de um Fiat/Toro e um VW/Gol na casa, ambos produtos de crime. De acordo com as investigações, o VW/Gol foi furtado por volta das 4h30 em Vicente Pires, quando quatro indivíduos, em um VW/Kombi branca, subtraíram o veículo.

As investigações também revelaram que três criminosos assaltaram um ponto de ônibus próximo à chácara 115 do Sol Nascente, utilizando o VW/Gol furtado. Em seguida, eles roubaram o Fiat/Toro no Setor O, em Ceilândia.

“Os dois criminosos presos eram responsáveis por guardar os produtos dos crimes na residência. No local, além dos dois carros, foram recuperados pertences das vítimas e apreendido um bloqueador de sinal, também utilizado pelos criminosos”, destacou o delegado-chefe da 19ª DP, Thiago Peralva.

Os presos foram autuados em flagrante pelo crime de receptação e já possuíam histórico de crimes patrimoniais. Após os procedimentos legais, foram encaminhados à carceragem da PCDF, onde aguardam decisão da Justiça.