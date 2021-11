Homem é preso ao conduzir carro roubado

Durante a vistoria no veículos, os policiais descobriram que se tratava de um carro adulterado, pois apresentava sinais de manipulação

A abordagem ocorreu na noite dessa sexta-feira na Estrutural. Policiais militares do 15º Batalhão faziam patrulhamento de rotina quando se depararam com um Elba Weekend, que trafegava pelo Setor de Oficina com os faróis apagados.

Durante a vistoria no veículos, os policiais descobriram que se tratava de um carro adulterado, pois apresentava sinais de manipulação da numeração do chassi no motor.

Ao receber voz de prisão, condutor e máquina foram encaminhados para a delegacia.