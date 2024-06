Homem é preso acusado de homicídio qualificado em Santa Maria

Na manhã desta sexta-feira (14), agentes da 33ª Delegacia de Polícia (Santa Maria) prenderam um homem acusado de homicídio qualificado ocorrido no dia 4 de junho na QR 204, via pública de Santa Maria, Distrito Federal. A prisão do suspeito foi efetuada por volta das 6h, durante uma operação de busca realizada pela equipe de policiais civis.

Além de prender o acusado, os policiais cumpriram um mandado de busca e apreensão em sua residência, onde encontraram a arma de fogo utilizada no crime, munições calibre .40, um carregador de pistola .40, e as roupas que o suspeito usava no dia do assassinato.

De acordo com as investigações, o crime foi motivado por vingança. No dia anterior ao assassinato, a vítima havia esfaqueado o cunhado do suspeito, o que teria levado ao ato retaliatório.

Após a conclusão das diligências, o preso foi conduzido à 33ª DP e autuado em flagrante por posse ilegal de arma de fogo de uso restrito. O suspeito permanece à disposição da Justiça.