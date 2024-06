BRB expande atuação pelo país e inaugura três agências no Tocantins

Em linha com seu planejamento estratégico de expansão da rede e diversificação da base de clientes, o BRB chega à região Norte do país e inaugura três agências em Palmas, capital e maior cidade do Tocantins.

“Palmas é uma cidade jovem, de grande importância para o estado do Tocantins, e segue em crescimento e com potencial para atrair grandes empreendimentos, gerando emprego e renda. A chegada do BRB à cidade é motivo de orgulho para todo o time do banco que, desde 2019, percorre uma jornada de transformação e expansão, ganhando relevância e importância no mercado bancário brasileiro. Nosso foco será trazer um atendimento de excelência à população e atender os diferentes setores da economia local”, afirma o presidente do BRB, Paulo Henrique Costa.

“A presença do BRB em Palmas também reafirma o compromisso do banco como indutor do desenvolvimento econômico de suas regiões de atuação, impulsionando os negócios locais e contribuindo para o desenvolvimento da região”, complementa.

Em localizações estratégicas, as unidades Palmas JK (Avenida Juscelino Kubitschek), Capim Dourado (no Plano Diretor Sul) e Teotônio Segurado (localizada na avenida de mesmo nome) estão inseridas no novo e premiado modelo de varejo do banco, que tem como foco proporcionar uma experiência única aos clientes. A ambiência inclui layout moderno, acessibilidade em um ambiente confortável e recursos para um atendimento omnichannel aos usuários.

Com amplo portfólio de produtos e serviços, o BRB chega à cidade de Palmas com um pacote de valor elaborado especialmente para a região, onde já atuava com o produto Pecúnia Consignada para os servidores do estado, solução que possui grande aprovação do público pela praticidade e condições diferenciadas.

Entre os destaques do pacote especial para pessoa física estão as condições do crédito consignado (taxas a partir de 1,35% a.m., com prazo de até 144 meses para quitação e de até 60 dias para pagamento da primeira parcela), crédito pessoal (taxas a partir de 3,50% a.m., desconto diretamente na conta corrente e contratação nos próprios terminais de autoatendimento do banco ou no BRB Banknet) e crédito imobiliário, com taxas a partir de 8,99% ao ano, percentual de financiamento de até 80% do imóvel, prazo de até 420 meses, possibilidade de financiamento de custas cartorárias e ITBI, além de possibilidade de utilização do FGTS.

Para os clientes pessoa jurídica, há soluções completas, a exemplo do capital de giro para empresas dos setores industrial, comercial e de prestação de serviços (taxas a partir de 1,80% a.m. e parcelamento em até 60 meses); BRB Investimento (taxas a partir de 1,25% a.m., com prazo de até 60 meses para pagamento); cobrança bancária, com soluções tanto para clientes que já possuem o próprio sistema quanto para os que ainda não possuem (tarifa a partir de R$ 1,40 e ampla rede de atendimento); produto Folha de Pagamento, que promove comodidade e facilidades às empresas e seus empregados (tarifa a partir de R$ 0,90) e, ainda, recursos via FCO destinados ao setor produtivo privado, com bônus de adimplência de 15% sobre os juros, prazos de carência alongados e financiamento de até 100% do valor do investimento.

Ainda para os clientes empresários, há facilidades com a maquineta de cartões do BRB, com opções variadas de plano, isenções e taxas diferenciadas, além do cartão empresarial, que fornece facilidades, serviços diversos e vantagens exclusivas (ao sacar dinheiro e efetuar compras na função crédito, por exemplo, o portador conta com o prazo de até 40 dias para pagar sua fatura).

Destaque ainda para os produtos de seguridades Residencial, com assistência 24 horas e parcelamento em até dez vezes sem juros, e Vida, com ampla assistência e parcelamento em até 12 vezes sem juros. Clientes das unidades de Palmas poderão, ainda, adquirir o premiado BRB Visa Dux, eleito como o melhor cartão de crédito do Brasil desde a sua criação.

“Vamos levar o jeito BRB agora para o Tocantins. Nosso time de funcionários está pronto para oferecer as melhores soluções de negócios e toda a experiência de um banco ágil, completo e moderno, pautado na inovação e próximo dos seus clientes”, destaca Paulo Henrique Costa.

*Com informações do BRB