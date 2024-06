PMDF realiza operação visando combater ilegalidades de motocicletas no DF

Por João Victor Rodrigues e Afonso Ventania

O Comando de Policiamento de Trânsito (CPTran) através das unidades do Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran) e Batalhão de Policiamento Rodoviário (BPRv), realizou uma operação na altura da EPNB, sentido Plano Piloto, na manhã desta sexta-feira (14). A ação que durou cerca de duas horas tinha como objetivo combater as ilegalidades, com foco em motos furtadas, roubadas, condutores inabilidados, mandados de prisão em aberto e escapamentos adulterados.

A ação não resultou congestionamento na via, graças a logística dos agentes. Os policiais selecionavam os motociclistas para entrar no ponto de bloqueio, desta forma, não causando impacto no trânsito.

Durante a operação foram abordados 534 motociclistas, no total 53 motocicletas foram encaminhadas para o depósito. Os agentes aplicaram 103 autuações, um homem foi preso com mandado de prisão e 27 inabilitados foram autuados.

Foram mobilizados 46 policiais militares e 14 viaturas da Polícia Militar. A operação teve o apoio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) que mobilizou cinco motociclistas e duas viaturas de quatro rodas. A operação contou, também, com o apoio do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), que mobilizou quatro viaturas de quatro rodas, 5 motocicletas e 16 agentes.