Homem é levado para hospital após ser atropelamento no Itapoã

Nesta quinta-feira (28), o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu um homem que foi atropelado nas imediações do Bevia Atacadista, região do Itapoã.



Chegando ao local, a equipe viu a vítima caída após, segundo relatos, ser atropelado por um veículo que se deslocava no sentido Plano Piloto e que já não se encontrava na cena do acidente.

A vítima foi avaliada e transportada para o Hospital Regional do Paranoá, consciente e orientado, apresentando corte na cabeça, escoriações nos braços e pernas.

A PMDF foi acionada para o local.