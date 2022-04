Homem é flagrado aterrando curso d’água no Núcleo Bandeirante

O crime ambiental está disposto no artigo 60 da Lei 9605/98 combinada com a IN 237 do Conama

Um homem foi flagrado aterrando o curso d’água na Colônia Agrícola Núcleo Bandeirante, na tarde deste domingo (3). O crime ambiental está disposto no artigo 60 da Lei 9605/98 combinada com a IN 237 do Conama. A equipe do Grupo Tático Ambiental (GTA) avistou o proprietário do imóvel cometendo a prática e foi lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência. Jiboia em São Sebastiã Uma equipe do Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA) foi acionada por um morador do Núcleo Rural Jerivá em São Sebastião, sobre uma jiboia em seu quintal. A serpente estava com bom estado de saúde e foi solta em seu habitat, longe das residências.