Homem é esfaqueado por companheira em Ceilândia

Na noite deste sábado (29), por volta das 23h30, a Polícia Militar do Distrito Federal, através do 8º BPM, foi acionada pelo COPOM para atender uma ocorrência de esfaqueamento na QNP 24, Ceilândia. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram uma cena perturbadora.

Um homem de 42 anos estava deitado no chão, com um grave ferimento por arma branca no peito. Ao seu lado, sua companheira, de 30 anos, estava extremamente agitada, apresentando sinais evidentes de embriaguez e uma ferida no joelho, aparentemente causada por uma queda. A residência estava marcada por trilhas de sangue que levavam até onde a vítima estava deitada, formando uma poça.

O filho do casal, uma criança de menos de 2 anos, foi deixado aos cuidados da mãe e da irmã da agressora. Informações colhidas no local revelaram um histórico preocupante: a mulher já havia sido presa anteriormente por homicídio de um ex-companheiro que também a agredia, mas foi liberada após julgamento. No relacionamento atual, houve pelo menos cinco denúncias de violência doméstica, todas retiradas pela própria vítima. Além disso, os familiares informaram que ela já foi internada no Hospital São Vicente de Paula para tratamento de dependência alcoólica.

A equipe da PMDF conduziu a mulher à 15ª Delegacia de Polícia, onde será investigada e responderá pelas acusações. A vítima foi socorrida e encaminhada ao hospital para receber os devidos cuidados médicos.