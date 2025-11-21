Menu
Brasília
Busca

Homem é encontrado morto e suspeito do crime é preso após pedir socorro em Ceilândia

Suspeito, apontado por moradores como autor do homicídio, foi detido após procurar atendimento médico por um ferimento na mão

Redação Jornal de Brasília

21/11/2025 8h15

Foto: Divulgação

Um homem de 37 anos foi encontrado morto na noite desta quinta-feira (20) na QNO 4, no Setor O, em Ceilândia. A vítima apresentava três perfurações por arma branca. O caso mobilizou equipes da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), que foram acionadas por volta das 23h25.

De acordo com a PMDF, a cena do crime foi imediatamente isolada para os trabalhos da perícia da Polícia Civil. Informações repassadas por moradores da região ajudaram a identificar o possível autor, também de 37 anos.

As equipes iniciaram buscas e, em uma ação conjunta entre PMDF, SAMU e Corpo de Bombeiros, o suspeito acabou sendo localizado ao procurar atendimento médico por um ferimento na mão. Ele foi detido e levado para a 15ª Delegacia de Polícia, onde o flagrante foi registrado.

    Continuar lendo

    Você também pode gostar

    Mais Lidas

    Assine nossa newsletter e
    mantenha-se bem informado