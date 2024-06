Homem é encontrado em parada cardiorrespiratória após cair de embarcação no Lago Paranoá

Na tarde do último sábado (29), o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu a ocorrência no Lago Paranoá, entre a residência do Presidente da República e a Ponte JK, próximo à JR Mecânica Náutica e Marina.

No local da emergência, a equipe de socorro deparou-se com duas vítimas que haviam acabado de cair de uma embarcação. O senhor P. C. B, de 65 anos, conseguiu sair sozinho da água, estava consciente e orientado, não sendo necessário seu transporte para o ambiente hospitalar.

Já o senhor J. R. V, de 72 anos, foi resgatado por pessoas que se encontravam às margens do lago e em outras embarcações, sendo atendido por nossos socorristas que constataram que a vítima se encontrava em parada cardiorrespiratória.

Imediatamente foram iniciados os protocolos de reanimação cardiopulmonar e após aproximadamente 40 minutos de RCP, a vítima teve seus batimentos cardíacos restabelecidos, sendo rapidamente transportado para o IHBB.

Uma terceira pessoa, não identificada, ocupava a embarcação e também caiu na água, porém conseguiu sair sozinha e não se encontrava no local.

A lancha utilizada pelas vítimas ficou à deriva, se chocando com um muro às margens do Lago Paranoá, próximo ao Lake View Resort, ficando aos cuidados da Marinha do Brasil.